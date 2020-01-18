Стало известно, сколько Оттава выплатит родным погибших в Иране канадцев

Оттава по-прежнему настаивает на выплате компенсаций родственникам погибших и со стороны Ирана

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Оттава выплатит по 25 тыс. канадских долларов (19,1 тыс. долларов США – Ред.) родственникам за каждого гражданина Канады и резидента страны, которые погибли в катастрофе украинского лайнера в Иране. Об этом сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Правительство выплатит по 25 тыс. долларов за каждого погибшего гражданина Канады и каждого, кто имел вид на жительство", — сказал он. Кроме того, Трюдо напомнил, что Оттава по-прежнему настаивает на выплате компенсаций родственникам погибших и со стороны Ирана. По его данным, в катастрофе погибли 57 граждан страны и 29 человек, имевших статус резидента Канады.

Напомним, что авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" выполнял рейс PS 752 Тегеран – Киев и разбился в столице Ирана ранним утром 8 января. Сначала пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера, а потом самолет и вовсе исчез с радаров. На его борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, не выжил никто. Полный список имен погибших пассажиров был опубликован днем 8 января.

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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