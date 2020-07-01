Стало известно, сколько продлится расшифровка "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Расшифровка "черных ящиков" сбитого над Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины", которые Иран направил во Францию, начнется 20 июля и продлится неделю. К расшифровке бортовых самописцев присоединятся канадские эксперты, которые отправятся во Францию.

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Об этом сообщило Управление по безопасности транспорта Канады.

"Управление по безопасности транспорта было приглашено к участию в расшифровке информации с самописцев, и мы вышлем команду следователей, специализирующихся на расшифровке и анализе "черных ящиков" самолетов", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня Иран направил во Францию "черные ящики" сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Как сообщил военный прокурор Тегерана Голамабас Торки, один из бортовых самописцев был "физически поврежден", поэтому данные с него можно достать только при помощи современной технологии.

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Напомним, Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из Тегерана 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан. Через несколько дней после трагедии иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет, а виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Ранее Тегеран сообщил о шести задержанных по делу о сбитом самолете МАУ в Иране.

О том, накажут ли виновных в трагедии, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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