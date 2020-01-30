Стало известно, сколько украинцев изолированы в эпицентре вспышки коронавируса

Посольство поддерживает контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

В китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения нового коронавируса 2019-nCoV, находится 51 украинец. Об этом сообщило посольство Украины в Китае, передает издание "Ракурс".

"По состоянию на 29 января 2020 посольством установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек – в Ухане, один человек – в городе Сянъян и еще один – в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь", - сообщили в посольстве

В диппредставительстве также сообщили, что количество граждан, обратившихся в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет, по состоянию на 29 января составляет 93 человека.

Согласно законодательству, принятие украинских граждан на консульский учет происходит на добровольной основе, за исключением детей, усыновленных иностранцами или гражданами Украины, которые постоянно проживают за рубежом.

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Кроме этого, в посольстве добавили, что на январь 2020 наибольшее количество украинцев, проживающих в пределах консульского округа посольства Украины в КНР и состоящих на консульском учете, находится в Пекине.

Ранее сообщалось, что в Китае уже зафиксировано 7 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

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При этом в Хубэе зафиксировано 4 586 больных, 2 261 из них – в административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться, его жертвами в провинции стали 162 человека, 129 – в Ухане. Власти Китая приняли решение временно закрыть город Ухань.

На китайских территориях за пределами материковой части страны зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания новой пневмонией: 10 – в Гонконге, семь – в Макао и восемь – на Тайване, сообщило ведомство.

Ранее украинка Екатерина Ли, которая уже шесть лет живет с семьей в Чженчжоу, в комментарии "Сегодня" рассказала, что в Китае точно знают виновника коронавируса.

Подробнее об этом читайте в материале "Вам показывают совсем не то": живущая в Китае украинка рассказала правду о коронавирусе" на нашем сайте.

А о масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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