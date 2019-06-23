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Стамбул выбирает нового мэра: что известно

23 июня, 13:36

В крупнейшем городе Турции проголосовали главные конкуренты на пост градоначальника

Фото: REUTERS/Murad Sezer
Фото: REUTERS/Murad Sezer. Фото: Reuters

В Турции проходят повторные выборы мэра Стамбула. На избирательных участках уже побывали основные претенденты на этот пост — кандидат от правящей "Партии справедливости и развития" президента Тайипа Эрдогана – Бинали Йылдыр, а также представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу.

Так, бывший премьер-министр страны Йылдырым пришел на избирательный участок в районе Тузла, а его оппонент Имамоглу голосовал в районе Бейликдюзю, который в предыдущие годы кандидат от НРП и возглавлял.

На повторных выборах градоначальника крупнейшего турецкого мегаполиса проголосовал также и президент страны Эрдоган – на избирательном участке в районе Ускюдар. Турецкий лидер выразил уверенность в том, что "жители Стамбула сделают самое точное решение".

"Пусть все будет хорошо, я буду пристально следить за результатами выборов", — заверил он.

Голосование в Стамбуле началось 23 июня в 08:00 и продолжится до 17:00 по местному времени (совпадает с киевским). По данным МВД Турции, каких-либо нарушений в ходе голосования зафиксировано не было.

По данным последних опросов общественного мнения, кандидат от оппозиции может опередить своего конкурента на 9%. В этом случае ПСР впервые с 2002 года уступит на муниципальных выборах в Стамбуле, мэром которого нынешний президент страны Тайип Эрдоган был с 1994 по 1998 год.

Муниципальные выборы в Турции проводились 31 марта. Тогда Экрем Имамоглу опередил Бинали Йылдырыма, набрав 4,171 млн голосов избирателей. Партия турецкого лидера подала апелляцию в Высшую избирательную комиссию с требованием отменить итоги выборов мэра Стамбула и повторить их в связи с нарушениями, допущенными при голосовании.

После этого ЦИК принял решение отменить результаты выборов в Стамбуле и отозвал сертификат о признании мэром города кандидата от НРП.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине

Также мы сообщали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Эрдоганом, по итогам которой стороны заявили о намерении увеличить товарооборот между странами до 1,5 млрд долларов. Об этом информирует пресс-служба

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Тег Турция, Стамбул, Эрдоган, Йылдырым

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Источник:

ТАСС

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