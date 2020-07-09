"Становится хуже": ВОЗ бьет тревогу из-за ускорения пандемии

Директор организации призывает взять ситуацию с коронавирусом под контроль

Распространение пандемии коронавируса продолжает ускоряться, несмотря на все предупреждения Всемирной организации здравоохранения.

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Об этом на брифинге 9 июля заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, отметив, что пандемии подобного масштаба бывают очень редко.

Он назвал нынешний кризис одним из самых крупных за последнее столетие, но некоторые страны применили комплексный подход к сдерживанию вируса и сумели взять ситуацию под контроль.

"Но в большей части мира вирус не находится под контролем. Становится хуже", – заявил Гебреисус.

Директор ВОЗ отметил, что в настоящее время в мире официально насчитывается более 11,8 млн случаев инфицирования коронавирусом, а более 544 тыс. человек уже скончались.

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"И пандемия все еще ускоряется. Общее количество случаев удвоилось за последние шесть недель", – констатировал Гебреисус.

Он призвал мир сделать выводы и улучшить систему реагирования на подобные вызовы "не только сейчас, но и на будущее".

"Эти угрозы никогда не прекратятся, и, по всей вероятности, только ухудшатся. Но это в наших руках; мы делаем выбор", – резюмировал глава ВОЗ.

Напомним, что после замедления скорости распространения коронавирусной инфекции многие страны отменили карантин, что привело к новой вспышке, которая, в свою очередь, ударила по ценам на нефть.

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