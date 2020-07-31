"Старые билеты сжечь": как наемники ЧВК Вагнера заметали следы в Беларуси

«Российские туристы» бронировали места в отеле и санатории, хотя должны были улетать

У задержанных в Беларуси наемников ЧВК Вагнера было много возможностей улететь в турецкий Стамбул, однако "российские туристы" тщательно заметали следы своего пребывания в республике. Как это происходило, рассказывает белорусский телеканал ОНТ.

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Заместитель начальника отдела по обслуживанию пассажиров службы сервиса авиакомпаний Национального аэропорта Минск Светлана Самсикевич рассказала журналистам: "25 числа рейс Турецких авиалиний. Регистрация на рейс началась за три часа в 7:05. Пассажиры прошли регистрацию. В общем на рейс зарегистрировалось 130 пассажиров. По окончании регистрации 33 пассажира не прошли регистрацию, на борт воздушного судна не явились. Борт вылетел из Национального аэропорта с небольшим опозданием".

У группы была возможность улететь и позже. Но они не покупали билеты на следующие рейсы. А их в Стамбул в последующие дни было совершено четыре: 26-го числа – в 15:15, 27-го – в 8:15 и 20:00, 28-го – в 8:20 утра.

По версии следствия, вылет в Турцию – это был отвлекающий манёвр, спланированный заранее. Это подтверждает и то, что заранее были забронированы 17 номеров на всех в минской гостинице IBB.

Бронь была подтверждена 24 июля в 17:38. Команда поселилась за 8 часов до предполагаемого отлёта и за это время можно было не только доехать в Национальный аэропорт, но и дойти до него пешком, сообщает телеканал.

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В отеле мужчины пояснили, что уезжают в аэропорт, а на самом деле отправились в санаторий "Белорусочка" под Минском. При этом переговоры с санаторием велись 24 июля еще в 16:21, то есть до бронирования номеров в гостинице. В этот же день были забронированы номера в "Белорусочке".

В тренде Следком Беларуси поймал Кремль на лжи о наемниках ЧВК Вагнера

Спустя сутки россияне переехали в санаторий, где все они и были задержаны.

Выяснились и другие подробности. В мессенджере WhatsApp у "туристов" была создана специальная группа. В ней старший осуществлял координацию действий подчиненных и устанавливал распорядок дня. Ужин в 20:00, 22:30 – перекличка и вечерняя проверка на втором этаже. А 27 июля наемникам поступил приказ "старые билеты сжечь на улице в урне", сообщает ОНТ.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что следком Беларуси поймал Кремль на лжи о наемниках ЧВК Вагнера .

Также сообщалось, что следствие подозревает наемников ЧВК Вагнера в подготовке теракта .

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Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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