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Стать кошельком или обедом: журналисты показали, как не церемонятся с кенгуру в Австралии

Сегодня, 05:38

В Австралии всюду размещены знаки, которые предупреждают, что на дорогу может выскочить кенгуру

Стать кошельком или обедом: журналисты показали, как не церемонятся с кенгуру в Австралии Другие страны В Австралии всюду размещены знаки, которые предупреждают, что на дорогу может выскочить кенгуру


В Австрии проживает более 70 миллионов кенгуру и 60 видов этих животных — это втрое больше, чем людей. Особенность этих животных состоит в том, что они прыгают только вперед, поэтому они и попали на герб страны

На континенте повсюду размещены знаки, которые предупреждают, что на дорогу может выскочить кенгуру. За считанные километры от многомиллионного Сиднея можно увидеть с полсотни сумчатых вдоль дороги. Они прыгают быстрее, чем едет авто со скоростью до 60 километров в час. Поэтому человека кенгуру догонят запросто и атакуют, если почувствуют угрозу. Кенгуру может не только покалечить, но и убить.

"Даже в дикой природе кенгуру довольно мирные — мы, австралийцы, часто разбиваем рядом с ними палатки. Поэтому они привыкли. Но сейчас среди них полно беременных самок. Будьте осторожны", – заявил экскурсовод Менаше Саломон.

Потрогать кенгуру или сделать Селфи на его фоне-это забава преимущественно иностранцев. Поскольку кенгуру много, то с ними не церемонятся. Их редко лечат, если сбивают на дороге. А еще в буквальном смысле разбирают на сувениры. Кожа кенгуру стоит 110 австралийских долларов – в пересчете на гривны чуть больше двух тысяч.Торгуют и лапками кенгуру, и хвостами. А их кожи делают кошельки и украшения.

В Австралии кенгуру едят. Готовить блюда из мяса неофициального символа Австралии, власти разрешили еще сорок лет назад. В местных есть такая поговорка: если вы приехали в Австралию и не попробовали кенгуру, считайте, что вы здесь не были. Мясо кенгуру по вкусу похоже на говядину.

Напомним, австралийцев напугал мускулистый кенгуру-переросток. Кенгуру с невероятными накачанными формами был замечен в реке Маргарет западной части Австралии. Несколько фотографий появились в сети Facebook, после чего стали вирусными.

Ранее мы также сообщали, что в Харькове появилась парочка кенгуру Беннетта и самец рыжего кенгуру. Сумчатые гости переехали в региональный экопарк из частного зоопарка. Животные прошли все обязательные процедуры и сейчас осваиваются на новом месте.

Кроме этого сайт "Сегодня" писал о первом выходе малыша кенгуру из маминой сумки.

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Тег Австралия, обед, кенгуру, животное, экзотика

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