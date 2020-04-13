В Рио статуя Христа в халате сказала медикам "спасибо": видео

Пока президент Бразилии продолжает демонстративно нарушать карантинные меры из-за коронавируса, в его стране решили оригинально поблагодарить медиков, которые лечат пациентов с болезнью COVID-19.
Как сообщает телеканал Globo, на католическую Пасху 12 апреля, символ Рио-де-Жанейро – знаменитую на весь мир статую Христа-Искупителя – при помощи подсветки "одели" в медицинский костюм и стетоскоп.
Кроме того, 38-метровую статую подсветили цветами флагов наиболее пострадавших стран: США, Испании, Италии, Китая и Бразилии, а на ноги "Христа" вывели слово "спасибо" на португальском, испанском, английском, немецком, итальянском, китайском, французском, арабском и русском языках.
В архиепархии Рио-де-Жанейро назвали целью такой специальной пасхальной церемонии передать "слова надежды и поддержки в этот сложный момент глобальной пандемии".
Также местные СМИ пишут, что на фоне карантина пасхальная служба, которая проводилась кардиналом Орани Темпеста у подножия статуи на высоте 709 метров над уровнем моря, прошла практически в одиночестве.
По состоянию на 13 апреля Бразилия остается главным очагом COVID-19 в Южной Америке – только по официальным данным здесь заболели более 22,3 тысячи человек и 1230 скончались.
Напомним, что один из коренных народов Южной Америки – племя яномами из бразильской Амазонии – может полностью исчезнуть с лица земли из-за коронавируса.
Напомним, ранее министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта призвал власти страны вступить в диалог с наркокартелями и незаконными вооруженными группировками ради борьбы с коронавирусом.
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