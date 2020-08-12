"Ставили на колени и били": как в Беларуси расправляются с задержанными (видео)

Отделения милиции переполнены белорусами, на всех места не хватает и их просто бросают на землю во дворе

В Беларуси закончилась третья ночь протестов. За последние три дня тысячи человек были схвачены силовиками и в отделениях милиции, конечно же, правами человека и не пахнет. Белорусы рассказали и показали о жестоком обращении с задержанными.

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Об этом пишет TUT.BY.

Белорус Александр Тамкович предоставил видео, как в Октябрьском отделении милиции Минска избивают задержанных дубинками, которых поставили на колени во дворе РУВД. Силовиков удалось заснять на видео с дома напротив.

"Мы с товарищем стояли на балконе, с которого просматривается территория РУВД. В какой-то момент мы увидели, как милиционеры выводили людей, у которых руки были закреплены сзади, ставили на колени, били. Я помчался домой, позвонил в милицию, связался со штабом Бабарико", – рассказал он.

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Также накануне появилось еще одно видео этого же РУВД, где задержанные лежали штабелями во дворе. Женщины, комментировавшие за кадром, отмечали, что с людьми обращаются, как со скотом – они лежали лицом в асфальт, периодически били.

Видео: Nexta/Telegram

Отметим, что только за первые две ночи после выборов были задержаны более пяти тысяч человек в разных городах Беларуси. Прошлой ночью силовики тоже разошлись не на шутку: они оттесняли демонстрантов из центра к окраинам города. Доходило до того, что стреляли в простых прохожих, задерживали тех, передвигаются поодиночке. Накануне местные жители рассказывали сайту "Сегодня" о протестах в Беларуси и как это происходило.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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