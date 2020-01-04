Стихийные бедствия и новая валюта: главные события недели в мире

На карте мира перестала существовать такая страна, как Голландия

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Неделя прошла под знаком нефти: Россия прекратила поставлять "кровь земли" в Беларусь, а очередное обострение на Ближнем Востоке привело к повышению стоимости нефти во всем мире. Читайте ТОП-5 главных событий мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

2020 год начался со стихийных бедствий по всему миру

В столице Индонезии, Джакарте катастрофические паводки – затоплены дороги и аэропорт. Накануне Нового года там начался ливень, который привел к сильному наводнению. Местами уровень воды достигает двух с половиной метров. А потоки настолько мощные, что человека могут легко сбить с ног. Есть и погибшие: по последним данным 21 на жертва. В частности, четырех ударило током, еще трое умерли от переохлаждения. Остальные утонули или погибли в результате оползней. Власти объявили эвакуацию: во временные убежища забрали 30 тысяч человек.

А вот автодороги в американском штате Вашингтон парализовало перекати поле.Эти растения начало выносить на дороги с вечера и каждую минуту их становилось больше. Впоследствии отрезок в тридцать два километра просто исчез под растительным одеялом. Патрульным пришлось перекрыть трассу. Расчищали ее десять часов. Был момент, когда под перекатиполе нашли машину. Без водителя, тот, вероятно, решил преодолевать путь пешком. В целом раскопали пять легковушек и даже один грузовик. Утром движение возобновили.

Австралия боролась с лесными пожарами в прошлом году, и делает это в новом. Сейчас огнем охвачено более 5 миллионов гектаров. Почти тысяча домов сгорели или повреждены, и еще больше под угрозой уничтожения. Власти объявили массовую эвакуацию, многие оставили дома. Но есть и такие, кто сомневается. И затягивать с отъездом не стоит, считают спасатели. Известно уже о 17 погибших, десятки людей числятся пропавшими без вести. И узнать об их судьбе, пока бушует стихия, будет крайне трудно.

Нидерланды официально отказались от названия Голландия

В Нидерландах официально прекратили использование слова Голландия для названия государства. Так, с 1 января компании, власти, вузы и печатные издания должны использовать только название "Нидерланды". Это сделали для формирования унифицированного национального бренда, отметил в Министерстве иностранных дел Нидерландов.

В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме в мае следующего года и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Национальная футбольная команда, которую часто называют за рубежом сборной Голландии, будет называться исключительно Нидерландами на любых официальных мероприятиях.

Россия прекратила поставки нефти в Беларусь

Накануне Нового года Беларусь и Россия договорились о поставках газа всего на два месяца, а вот вопросы с нефтью не решили – в итоге РФ остановила поставки "черного золота". Об этом сообщили в концерне "Белнефтехим". Белорусы отмечают, что два их нефтеперерабатывающих завода продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня.

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"Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня", – заявили в "Белнефтехиме".

Сейчас Минск срочно занимается контрактами на поставку нефти в январе, в том числе из источников не из России.

Убийство иранского генерала силами США привело к новому обострению на Ближнем Востоке и скачку цен на нефть

История со штурмом здания посольства Соединенных Штатов Америки в столице Ирака Багдаде, которая произошла в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, получила неожиданное продолжение. В ответ на штурм американские силы нанесли авиаудар по нескольким целям вблизи Багдадского аэропорта. В результате был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции "Эль-Кудс" генерал Касем Сулеймани. Смерть генерала подтвердили источники в Корпусе – якобы Сулеймани опознали по кольцу на пальце.

"По указанию президента американские военные предприняли решительные действия для защиты американского персонала за рубежом, убив Касема Сулеймани. Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов нападения Ирана", – заявили в Пентагоне.

Ликвидация американскими военно-воздушными силами народного героя Ирана вызвала широкий резонанс в мире. И не только политический: смерть Сулеймани уже сейчас привела к скачку стоимости нефти.Так, на фоне рисков начала на Ближнем Востоке новой войны с участием Ирана и стран из других регионов, в ходе торгов 3 января ресурс подорожал до максимума с сентября.

Таким образом, на лондонской бирже ICE Futures стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent составила 68,28 доллара за баррель, что на 2,03 доллара больше, чем накануне.

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В то же время на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи февральский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,77 доллара – до 62,95 за баррель.

При этом в течение сессии цена Brent поднималась до 69,16, а WTI – до 63,84 доллара за баррель.

В мире появилась новая валюта – эко

С начала нового года в мире появилась новая валюта – эко, которая заменит западноафриканский франк, являющийся национальной валютой восьми государств в Западной Африке. Новая валюта войдет в обиход в Гвинее-Бисау, Кот-д'Ивуаре, Бенине, Буркина Фасо, Мали, Нигере, Сенегале и Того. Семь последних в прошлом были колониями Франции.

Причиной такого решения является финансовая реформа, в ходе которой Париж прекратил поддержку западноафриканского франка. Французский президент Эммануэль Макрон уже назвал эту реформу исторической. Новую валюта французские власти также не будут поддерживать. А упомянутые восемь западноафриканских государств перестанут держать 50% своих валютных резервов во французском казначействе.

Стоимость эко, как и прежде западноафриканского франка, будет привязана к евро. В перспективе эко может стать единой валютой Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

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