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Столетний ветеран собрал миллионы долларов на борьбу с COVID-19: как ему это удалось

15 апреля, 16:36

Станислав Кожемякин

Тому Муру перечислили колоссальную сумму пожертвований всего лишь за прогулки по двору

В Великобритании, премьер-министр которой поборол коронавирус, 99-летний ветеран Второй мировой войны собрал колоссальную сумму для помощи медикам королевства во время эпидемии COVID-19.

Как сообщает BBC, 6 апреля Том Мур из графства Бедфордшир объявил о своеобразном челендже – сделать за 10 дней сто 25-метровых кругов в заднем дворе своего дома.

При этом он призвал поддержать его инициативу пожертвованиями в фонд Национальной службы здравоохранения Великобритании NHS Charities Together.

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Изначально Мур планировал собрать тысячу фунтов, но его инициатива так растрогала соотечественников, что уже за первые сутки они перечислили 70 тысяч фунтов, а к 15 апреля – 5 миллионов в британской валюте, или более 6,23 миллиона долларов. Всего к кампании присоединились более 256 тысяч человек.

В связи с этим ветеран решил не останавливаться на достигнутом – к своему столетнему юбилею, который будет 30 апреля, он собирается сделать еще 100 кругов.

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Как отмечается, помимо непосредственно помощи во время коронавирусной эпидемии, Том Мур решил отблагодарить медиков, которые вылечили его от рака кожи и перелома бедра два года назад.

Напомним, в прошлом месяце 34-летняя уроженка Италии Стефания Барбальо организовала эротическую фотосессию – топлес с прикрытой респираторами грудью, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме пандемии COVID-19.

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