Столетний ветеран собрал миллионы долларов на борьбу с COVID-19: как ему это удалось

Тому Муру перечислили колоссальную сумму пожертвований всего лишь за прогулки по двору

В Великобритании, премьер-министр которой поборол коронавирус, 99-летний ветеран Второй мировой войны собрал колоссальную сумму для помощи медикам королевства во время эпидемии COVID-19.

Как сообщает BBC, 6 апреля Том Мур из графства Бедфордшир объявил о своеобразном челендже – сделать за 10 дней сто 25-метровых кругов в заднем дворе своего дома.

При этом он призвал поддержать его инициативу пожертвованиями в фонд Национальной службы здравоохранения Великобритании NHS Charities Together.

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Изначально Мур планировал собрать тысячу фунтов, но его инициатива так растрогала соотечественников, что уже за первые сутки они перечислили 70 тысяч фунтов, а к 15 апреля – 5 миллионов в британской валюте, или более 6,23 миллиона долларов. Всего к кампании присоединились более 256 тысяч человек.

В связи с этим ветеран решил не останавливаться на достигнутом – к своему столетнему юбилею, который будет 30 апреля, он собирается сделать еще 100 кругов.

Как отмечается, помимо непосредственно помощи во время коронавирусной эпидемии, Том Мур решил отблагодарить медиков, которые вылечили его от рака кожи и перелома бедра два года назад.

Напомним, в прошлом месяце 34-летняя уроженка Италии Стефания Барбальо организовала эротическую фотосессию – топлес с прикрытой респираторами грудью, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме пандемии COVID-19.

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