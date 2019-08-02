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Столица Индонезии "переезжает": куда и когда ее перенесут

Сегодня, 12:20

Проект переноса столицы из Джакарты оценивается в 32,5 млрд долларов

Джакарта. Фото: REUTERS/Willy Kurniawan

Джакарта. Фото: REUTERS/Willy Kurniawan

Столица Индонезии "переезжает": куда и когда ее перенесут https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F Другие страны Проект переноса столицы из Джакарты оценивается в 32,5 млрд долларов

После того, как президент Индонезии Джоко Видодо распорядился перенести столицу страны из почти 10-миллионной Джакарты, власти решили переместить ее с острова Ява на соседний Калимантан в центральной части страны.

Об этом сообщает местное издание Star с ссылкой на министра планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро. По его словам, правительство уже утвердило план переноса столицы из Джакарты.

"Новая столица появится на острове Калимантан. О том, в какой провинции острова начнется строительство, будет объявлено позднее", – сказал министр.

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Власти страны оценивают проект переноса столицы в 32,5 млрд долларов. Строительство должно начаться в 2021 году.

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Напомним, что разговоры о "переезде" индонезийской столицы из Джакарты ходили уже давно – этим вопросом всерьез занимался еще предшественник Видодо, экс-президент Сусило Бамбанг Юдхойоно.

Так, согласно докладу компании Inrix, Джакарта занимает 12 место в рейтинге наиболее загруженных мегаполисов мира.

Ранее "Сегодня" побывали в Джакарте и лично убедились в том, насколько перегружен этот город, но также и полюбовались красотами индонезийской столицы. Подробнее об этом вы можете узнать в статье на нашем сайте.

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Индонезия столица ява джакарта

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