Столица Индонезии "переезжает": куда и когда ее перенесут

После того, как президент Индонезии Джоко Видодо распорядился перенести столицу страны из почти 10-миллионной Джакарты, власти решили переместить ее с острова Ява на соседний Калимантан в центральной части страны.
Об этом сообщает местное издание Star с ссылкой на министра планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро. По его словам, правительство уже утвердило план переноса столицы из Джакарты.
"Новая столица появится на острове Калимантан. О том, в какой провинции острова начнется строительство, будет объявлено позднее", – сказал министр.
Власти страны оценивают проект переноса столицы в 32,5 млрд долларов. Строительство должно начаться в 2021 году.
Напомним, что разговоры о "переезде" индонезийской столицы из Джакарты ходили уже давно – этим вопросом всерьез занимался еще предшественник Видодо, экс-президент Сусило Бамбанг Юдхойоно.
Так, согласно докладу компании Inrix, Джакарта занимает 12 место в рейтинге наиболее загруженных мегаполисов мира.
Ранее "Сегодня" побывали в Джакарте и лично убедились в том, насколько перегружен этот город, но также и полюбовались красотами индонезийской столицы. Подробнее об этом вы можете узнать в статье на нашем сайте.
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