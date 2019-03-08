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Столица Венесуэлы и 20 регионов остались без света

Сегодня, 02:45

Также обесточены метро и аэропорт

Фото: Б. Говердовская
Фото: Б. Говердовская.
Столица Венесуэлы и 20 регионов остались без света //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/1b1/242/5c81b12424f34.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/1b1/242/5c81b12424f34.jpg Другие страны Также обесточены метро и аэропорт

Масштабные проблемы с электроснабжением отмечены в четверг во многих районах столицы Венесуэлы и более чем в 20 штатах южноамериканской страны. Об этом сообщила на своем сайте газета "Насьональ".

По ее данным, оказались обесточены несколько линий столичного метро, обслуживающий Каракас аэропорт Майкетия также остался без света. Национальная электрическая компания в своем "Твиттере" назвала причиной случившегося саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в Венесуэле и одной из самых мощных в мире.

"Это часть электрической войны против государства, — говорится в сообщении. — Мы работаем над восстановлением подачи [электричества]".

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере связаны с нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.

институты о том, что они столкнутся с санкциями, если будут проводить транзакции в пользу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства. 

Кроме того, Вашингтон ввел санкции против соратников Николаса Мадуро.

Как уже сообщалось, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил перед выбором армию Венесуэлы, пригрозив военным санкциями и изоляцией, если они не пропустят гуманитарную помощь.

Как сообщал сайт Сегодня, политический кризис в Венесуэле входит в топ-темы дня, к которым приковано внимание СМИ. Об остальных главных событиях смотрите на видео ниже:

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ТАСС

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