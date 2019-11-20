Столкновения в Бейруте: пострадало шестеро демонстрантов

Минимум шести демонстрантов получили ранения в ходе вспыхнувших в ночные часы столкновений в центре Бейрута между полицейскими подразделениями по борьбе с беспорядками и участниками протестного движения.

Полицейские задержали 11 человек, которые вели себя агрессивно и нападали на стражей порядка на площади Риада Сольха.

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Причиной инцидента стала попытка группы молодежи прорваться к правительственному дворцу через ряды колючей проволоки.

Демонстранты сорвали проведение парламентской сессии во дворце палаты депутатов на соседней площади Пляс Этуаль. Участники акций протеста мешали проезду машин ко дворцу. В результате заседание палаты было отложено на неопределенный срок по причине отсутствия необходимого кворума.

Волна массовых акций протеста началась в Ливане 17 октября и привела к отставке коалиционного правительства во главе с Саадом Харири, который исполняет сейчас обязанности премьер-министра.

Ранее минимум три человека погибли и еще 30 пострадали в ходе столкновениймежду протестующими и полицией у нефтеперерабатывающего завода в населенном пункте Сенсата, расположенном вблизи фактической столицы Боливии Ла-Паса. Об этом сообщила представитель офиса обмудсмена Тереса Субьета.

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