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Столкновения в Боливии: есть погибшие

20 ноября, 01:03

У всех погибших были зарегистрированы огнестрельные ранения

Видео: Reuters

Минимум три человека погибли и еще 30 пострадали в ходе столкновениймежду протестующими и полицией у нефтеперерабатывающего завода в населенном пункте Сенсата, расположенном вблизи фактической столицы Боливии Ла-Паса. Об этом сообщила представитель офиса обмудсмена Тереса Субьета.

По словам Субьеты, у всех погибших были зарегистрированы огнестрельные ранения. Столкновения произошли, когда с территории завода выехали грузовики с топливом.

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Министерство обороны Боливии в свою очередь выпустило заявление, в котором говорится, что военные совместно с полицией "провели операцию в связи с сообщениями о попытке захвата и уничтожения установок на НПЗ". При этом, по словам ведомства, операция "прошла мирно". "После того, как грузовики-цистерны выехали, подстрекатели и вандалы при помощи мощных взрывных устройств уничтожили часть установок, ограды и ворота", — добавили в Минобороны.

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Ранее участники протеста устроили акцию против недавно принявшей присягу временного президента Боливии Жанин Аньес.

Местные чиновники утверждают, что колонна протестующих шла мирно, пока полицейские не начали стрелять и не применили слезоточивый газ. Правоохранители, в свою очередь, утверждают, что до последнего пытались договориться с демонстрантами и применили силу, только когда ситуация "вышла из-под контроля".

В целом же, жертвами протестов в Боливии, которые начались после отставки правившего 13 лет Моралеса и высшего руководства страны, стали 23 человека и еще 715 человек получили ранения, сообщили в Twitter Межамериканской комиссии по правам человека.

Сам Моралес сбежал из страны, получив политическое убежище в Мексике. Кроме того, он обвинил США в попытке совершить государственный переворот в Боливии.

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Боливия протесты погибшие заводы столкновения

Источник: ТАСС

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