Столкновения в секторе Газа: число жертв продолжает расти

Сегодня, 04:05

Погибли восемь детей возрастом 16 лет

фото AFP
фото AFP

Количество погибших в беспорядках на административной границе Сектора Газа возросло до 55.

В результате столкновений ранены более 2400 палестинцев.

По словам представителя Палестины в ООН, погибли восемь детей возрастом 16 лет.

Палестинский президент Махмуд Аббас обвинил Израиль в "массовых убийствах", а Amnesty International называла насилие "отвратительным нарушением" прав человека. Human Rights Watch также осудила "кровопролитие".

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Ранее сообщалось о 52 погибших и более 2200 раненых.

Европейский Союз в связи с ситуацией на административной границе Сектора Газа призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв. По инициативе Кувейта ситуацию на границе Газы экстренно обсудит Совет безопасности ООН.

Напомним, 15 мая палестинцы отмечают день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории.

Ранее сообщалось, что в районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.

Кроме того на всплеск протестных настроений палестинцев повлияло и открытие 14 мая нового американского посольства в Иерусалиме.
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Источник:

AFP

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