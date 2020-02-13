Столтенберг назвал главное условие для пребывания миссии НАТО в Ираке

REUTERS/Yves Herman

Миссия НАТО из 500 военных инструкторов для подготовки иракских военных останется в Ираке, только пока на это согласно иракское правительство. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны стран НАТО.

Работа миссии остается заблокированной уже более месяца после требования властей Ирака вывести из страны все иностранные войска, НАТО ведет переговоры с правительством этой страны о будущем своей миссии. В этой связи Столтенберг подчеркнул, что для решения вопроса о разблокировании миссии НАТО может предложить Ираку "дополнительную помощь".

"У НАТО есть тренировочная миссия в Ираке. Мы находимся там по приглашению иракского правительства и мы будем там оставаться, пока на это согласно иракское правительство. На встрече министров обороны я ожидаю, что министры подтвердят свою приверженность этой миссии, а также согласятся с необходимостью предоставить дополнительную поддержку Ираку", – заявил Столтенберг.

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При этом он подчеркнул, что для альянса важно не допустить возрождения террористической группировки "Исламское государство".

Что касается возможности расширения сотрудничества НАТО с другими странами региона, он отметил, что альянс "активно работает с такими странами, как Иордания и Тунис, оказывая им содействие в подготовке сил специального назначения и путем предоставления им разведданных". По его словам, НАТО "ведет диалог также с другими государствами региона".

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Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Авиаудар был нанесен спустя несколько дней после попытки взять штурмом посольство США в Багдаде. Ответственность за случившееся Белый дом возложил на Тегеран.

В ответ на удар США Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные – базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. После этого НАТО объявила о приостановке работы миссии инструкторов альянса из опасений за их безопасность, часть стран НАТО даже вывели свои контингенты из Ирака. Парламент Ирака принял резолюцию о выводе из страны всех иностранных сил.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана, а также призвал НАТО играть более существенную роль на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном.

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