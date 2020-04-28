Столтенберг рассказал, как Россия и Китай используют коронавирус в борьбе с НАТО

В Евросоюзе считают, что Китай и Россия используют пандемию COVID-19 для своих целей, а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва и Пекин используют коронавирус, чтобы ослабить альянс, передает "Радио свобода".

"Российские и китайские представители утверждали, что союзники по НАТО не поддерживают друг друга в противодействии пандемии COVID-19, наши страны не способны защищать своих стариков, и союзники по НАТО ответственны за распространение вируса. У нас есть несколько примеров заявлений, сделанных в Москве и Пекине, которые не соответствуют действительности и при этом являются попытками нанести ущерб союзническим связям между странами НАТО", – заявил Йенс Столтенберг.

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Он напомнил, что на недавней телеконференции министров обороны все участники согласились наращивать и ускорять совместную работу.

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"Только общими силами мы и можем обеспечивать доставку больных через границы, перевозить материалы и медицинское оборудование. Утверждение обратного – это неправильные утверждения", – сказал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что НАТО решила стать еще одной международной организацией, которая намерена координировать научные исследования для борьбы с коронавирусом.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в мире подтверждено 3 042 444 случаев заражения COVID-19, умерли 211 216 человек.

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