Столтенберг рассказал, станет ли Россия нападать на НАТО
Генсек Альянса указал на то, что блок и Россия не находятся в состоянии холодной войны
В вопросе кризиса с Россией генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к опыту Норвегии во времена холодной войны.
"Сотрудничать с Россией можно, только нужно быть твердым, держаться вместе и не смешивать диалог со слабостью", – заявил генсек Альянса в опубликованном 2 апреля интервью агентству ТТ.
Он напомнил, что в то время Норвегия сотрудничала с СССР на севере в областях энергетики, рыболовства, обороны и разделу Баренцева моря.
"Норвежский опыт я принес в НАТО, поскольку я искренне верю, что мы должны избежать новой холодной войны и новой гонки вооружений. И тогда нам надо разговаривать с Россией", – объяснил он.
Несмотря на агрессию РФ в Грузии и Украине, ее попытки повлиять на демократические процессы в странах Альянса, а также кибератаки и применение химического оружия в Великобритании, Столтенберг считает, что блоку не о чем переживать.
"Мы не видим непосредственной угрозы военного нападения на какую-либо из стран НАТО, мы не находимся в состоянии холодной войны. Я уделяю много времени тому, чтобы ситуация не стала хуже, чем она есть", – сказал глава НАТО.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО обвинил Российскую Федерацию в постоянном нарушении подписанного со США Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Кроме того, по его словам, после аннексии Крыма, отравления экс-работника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и нарушения ДРСМД все практическое сотрудничество между НАТО и РФ было приостановлено.
Мы также писали о встрече Столтенберга с президентом Украины Петром Порошенко, потребовав у России освободить пленных украинских моряков и обещав помочь в противостоянии Кремлю.
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