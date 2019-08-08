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Сторонники Атамбаева продолжают стычки с милицией: в ход идут шумовые гранаты и резиновые пули

Сегодня, 19:27

Жители сел Кой-Таш и Таш-Мойнок не дают силовикам спокойно выехать из населенных пунктов

Ситуация в Кой-Таше остается напряженной / Фото: 24.kg

Ситуация в Кой-Таше остается напряженной / Фото: 24.kg

В селах Кой-Таш и Таш-Мойнок под Бишкеком продолжаются стычки милиции и сторонников задержанного силовиками экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Толпы людей закидывают камнями сотрудников правоохранительных органов, не давая им выехать из села. Милиция применяет спецсредства и шумовые гранаты, стреляют резиновыми пулями, сообщает 24.kg.

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Число сторонников бывшего президента неизвестно, они наступают с трех сторон. Часть из них, узнав, что Атамбаева уже вывезли из Кой-Таша, двинулась в сторону Бишкека.

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Сторонники Атамбаева продолжают стычки с милицией: в ход идут шумовые гранаты и резиновые пули
Ситуация в Кой-Таше остается напряженной / Фото: 24.kg

Ранее сообщалось, что бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан. В операции в селе Кой-Таш, где находится дом бывшего главы государства, принимали участие около 2 тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Ей руководил лично глава МВД Кашкар Джунушалиев.

В селе Кой-Таш под Бишкеком горят машины, возле особняка звучат выстрелы, сообщают очевидцы. По их данным, на место операции прибыла спецтехника МВД, водометы и таранные машины. Сторонников Атамбаева вытесняют с территории особняка.

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Киргизия протесты Кыргызстан Атамбаев

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