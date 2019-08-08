Сторонники экс-президента Кыргызстана передали властям захваченных спецназовцев

В доме экс-президента всем военнослужащим спецподразделения «Альфа» была оказана медицинская помощь

Сторонники Атамбаева / Фото: AFP

Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в четверг передали властям захваченных ранее шестерых бойцов спецподразделения. Об этом сообщили в штабе бывшего главы государства.

"Бойцы переданы прибывшим в (село) Кой-Таш их коллегам", - сказал представитель штаба. По его словам, во время удержания в доме экс-президента всем военнослужащим спецподразделения "Альфа" была оказана медицинская помощь.

"Мы рассчитывали, что за спецназом приедут утром, по крайней мере об этом мы договаривались вчера, однако власти протянули с этим процессом почти до вечера", - отметил собеседник.

Ранее экс-президент Кыргызстанаи Алмазбек Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующимего дом бойцам спецназа.

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Ранее сообщалось, что сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева проведут в четверг митинг в столице республики. Они намерены потребовать отставки главы государства Сооронбая Жээнбекова.

В настоящее время в резиденции экс-президента собрались более 4 тыс. человек, которые требуют от своих лидеров отправиться в столицу и потребовать отставки Жээнбекова.

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Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предупредил жителей страны об ответственности за распространение провокационных материалов.

В четверг 8 августа утром после объявления властями Кыргызстана о проведении экстренных мер, возле резиденции бывшего президента собралось около 4 тысяч сторонников Алмазбека Атамбаева. Они продолжают удерживать шесть бойцов спецподразделения "Альфа" Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики и готовы отражать новые попытки штурма.

Напомним, Алмазбек Атамбаев на видео обратился к властям республики. Попытку его задержания он назвал незаконной и неконституционной.

Как сообщалось,7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось. В результате неудавшегося штурма дома Алмазбека Атамбаева и перестрелки один спецназовец погиб, пострадали 48 человек, из них с ранениями доставлены в больницу 9 человек.

Ранее 27 июня парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Кыргызстана.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

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