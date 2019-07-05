Стороны конфликта в Судане договорились создать переходный совет – СМИ

В среду в суданской столице был восстановлен переговорный процесс

Фото: AFP

Военный совет Судана и оппозиционные силы в ходе переговоров достигли соглашения о создании руководящего органа на переходный период до проведения выборов. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на посредника между сторонами, а также на свои источники.

По их данным, стороны согласились создать суверенный совет из гражданских и военных представителей, который будет действовать как минимум три года. Они также договорились сформировать независимое правительство и начать расследование актов насилия, происходивших в последние недели.

В среду в суданской столице был восстановлен переговорный процесс. Стороны обсуждали вопросы будущего политического устройства страны. Главной целью диалога являлось формирование правящего органа. Посредниками на переговорах являются Эфиопия и Африканский союз.

В воскресенье в Судане прошел "Марш миллионов", в котором приняли участие десятки тысяч человек по всей стране по призыву оппозиционного альянса. Главным требованием протестующих к военному совету была немедленная передача власти в стране гражданским силам. Полиция активно применяла против демонстрантов слезоточивый газ, в ряде мест произошли столкновения с силами безопасности, в результате чего погибли семь человек и 181 получил ранения.

Вслед за этим Военный совет Судана объявил о готовности начать немедленные переговоры с оппозицией на основе посреднической инициативы Африканского союза.

Напомним, армия Судана взяла управление государством в свои руки 11 апреля после отстранения от власти президента Омара аль-Башира. У штаб-квартиры армии проводится сидячая забастовка, участники которой добиваются передачи власти гражданским силам. Несколько дней назад Военный совет предупредил о намерении принять правовые меры против этой забастовки, которая из акции протеста превратилась в рассадник преступности и начала создавать реальную угрозу безопасности страны. Там неоднократно вспыхивали перестрелки и беспорядки, приводившие к человеческим жертвам.

Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны. Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.

Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту. Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима.

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