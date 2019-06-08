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Страны "Большой двадцатки" впервые договорились о принципах работы с искусственным интеллектом

8 июня, 18:02

Разработчикам дали ряд указаний по разработке новых технологий

Фото: AFP

Представители стран "Большой двадцатки" впервые подписали документ, в котором содержатся принципы работы с искусственным интеллектом.

Совместное заявление было подписано 8 июня по итогам встречи министров экономик G20 в японском городе Цукуба, сообщает Deutsche Welle.

В документе, в частности, указано, что разработчики и пользователи технологий искусственного интеллекта "должны уважать основные юридические принципы, права человека и демократические ценности".

Кроме того, для повышения доверия к технологиям ИИ и полной реализации их потенциала необходимо, чтобы в центре использования искусственного интеллекта стоял человек.

Еще один принцип говорит о том, что технологии на основе искусственного интеллекта должны быть "устойчивы, защищены и надежны" на протяжении всего периода их использования и не должны нести с собой "никаких неприемлемых рисков".

Ранее, 22 мая, принципы обращения с искусственным интеллектом зафиксировала также Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющая 36 экономически развитых стран мира, совместно с еще шестью государствами – Аргентиной, Бразилией, Коста-Рикой, Колумбией, Перу и Румынией.

В организации указали, в частности, на необходимость прозрачно вести разработки в сфере ИИ и снабжать такие системы соответствующей маркировкой.

Напомним, ранее мы писали о фирме, основанной учеными из Германии, которые решили открыть в Одессе предприятие по исследованию искусственного интеллекта.

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Тег интернет, Большая двадцатка, искусственный интеллект

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