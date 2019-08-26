Страны G7 выделят 20 млн евро помощи для ликвидации пожаров в Амазонии – Макрон

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Лидеры стран G7 решили выделить 20 млн евро помощи для ликвидации лесных пожаров в Амазонии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах со своим чилийским коллегой Себастьяном Пиньерой на саммите G7 в Биаррице.

"Амазония — это легкие планеты, и это бедствие никого не должно оставлять равнодушным, — отметил он. — Франция входит в число стран, непосредственно затронутых происходящим. Намерены также представить инициативу на сессии ГА ООН".

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"Это драма для всего человечества, мы должны реагировать", — подчеркнул Макрон. Он также предложил разработать для Амазонии международный статус.

В свою очередь gрезидент Чили пояснил, что деньги в том числе пойдут на закупку специализированной авиатехники для борьбы с природным бедствием, а также призвал к "разработке долгосрочной стратегии по предотвращению природных пожаров в этом регионе и восстановлению лесов Амазонии".

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Ранее глава Бразилии Болсонару уже издал указ, которым разрешил использование войск для борьбы с пожарами в Амазонии . Срок действия президентского указа — с 24 августа по 24 сентября.

Также мы писали, что министерство сельского хозяйство Чили предложило помощь Бразилии в борьбе с пожарами в лесах Амазонии. Чили может предложить Бразилии своих специалистов, у которых есть опыт в борьбе с лесными пожарами.

Все подробности в спецтеме Cаммит G7

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