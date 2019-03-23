Страны Южной Америки создали новый политический блок
В блок вошли Аргентина, Бразилия, Колумбия, Чили, Эквадор, Парагвай и Перу
Страны Южной Америки заявили о создании нового политического блока, который будет называться PROSUR. Об этом сообщает ссылкой на Reuters.
В блок вошли Аргентина, Бразилия, Колумбия, Чили, Эквадор, Парагвай и Перу.
Соответствующую декларацию лидеры этих стран подписали на саммите в Чили. На встречу они пригласили лидера оппозиции Венесуэлы, временного президента страны Хуана Гуайдо.
Собственно, для урегулирование кризиса в Венесуэле и был создан данный политический блок в противовес блоку UNASUR, который не смог предотвратить кризис. Инициаторами такого союза стали Чили и Колумбия. Лидеры этих стран отмечают, что блок PROSUR открыт для любой страны, независимо от ее идеологии, для сотрудничества в решении региональных проблем.
При этом президента Венесуэлы Николас Мадуро не пригласили. Были также отсутствуют президент Боливии Эво Моралес – близкий союзник Мадуро, и президент Уругвая Табаре Васкес.
Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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