Страны Южной Америки создали новый политический блок

В блок вошли Аргентина, Бразилия, Колумбия, Чили, Эквадор, Парагвай и Перу

Фото: AFP

Страны Южной Америки создали новый политический блок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/5db/5a7/5c95db5a7562f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/5db/5a7/5c95db5a7562f.jpg 2019-03-23T09:10:00+02:00 Другие страны В блок вошли Аргентина, Бразилия, Колумбия, Чили, Эквадор, Парагвай и Перу

Страны Южной Америки заявили о создании нового политического блока, который будет называться PROSUR. Об этом сообщает ссылкой на Reuters.

В блок вошли Аргентина, Бразилия, Колумбия, Чили, Эквадор, Парагвай и Перу.

Соответствующую декларацию лидеры этих стран подписали на саммите в Чили. На встречу они пригласили лидера оппозиции Венесуэлы, временного президента страны Хуана Гуайдо.

Собственно, для урегулирование кризиса в Венесуэле и был создан данный политический блок в противовес блоку UNASUR, который не смог предотвратить кризис. Инициаторами такого союза стали Чили и Колумбия. Лидеры этих стран отмечают, что блок PROSUR открыт для любой страны, независимо от ее идеологии, для сотрудничества в решении региональных проблем.

При этом президента Венесуэлы Николас Мадуро не пригласили. Были также отсутствуют президент Боливии Эво Моралес – близкий союзник Мадуро, и президент Уругвая Табаре Васкес.

Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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