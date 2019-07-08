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Страшное ДТП с джипом в Беларуси: погибли дети

8 июля, 14:29

Водитель был пьян и ранее уже лишался прав за вождение в нетрезвом состоянии


Трагическая авария произошла неподалеку города Белоозерск на западе Беларуси, где ранее приговорили к 12 годам колонии экс-помощника президента Александра Лукашенко.

Перегруженный джип с десятью людьми в салоне упал в воду, в результате чего пять пассажиров погибли, включая ребенка 4 лет и двух детей 9 лет.

По данным полиции, водитель машины был пьян. 10 лет назад у него уже забирали права за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь же за убийство пассажиров и нетрезвое вождение ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году вратарь белорусского футбольного клуба "Витебск" Андрей Щербаков погиб вместе с семьей в результате дорожно-транспортного происшествия: машину игрока сначала занесло и выбросило на встречную полосу, где в нее врезался эвакуатор. В ДТП погибли спортсмен, его жена и их шестилетний сын.

Мы также писали, что прошлым летом в Оршанском районе Беларуси перевернулся туристический автобус Ecolines с 53 пассажирами, среди которых были и граждане Украине. Из-за случившегося пострадали 12 человек, включая шестерых украинцев, которые получили незначительные травмы.

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Тег авария, ДТП, Беларусь, джип, дорожное происшествие

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