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Страшное ДТП в Индии: количество жертв возросло

21 июня, 12:36

Выворачивая на резком повороте под уклоном более 75 градусов, автобус задел склон горы и съехал в пропасть

Фото: twitter.com/ani
Фото: twitter.com/ani.

В Индии выросло число людей, погибших в результате дорожной аварии в штате Химачал-Прадеш на севере страны, где ранее в высокогорное ущелье сорвался пассажирский автобус.

Ссылаясь на местную полицию, The Times of India пишет, что на данный момент число погибших составляет 44 человека и еще 29 числятся травмированными.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: выворачивая на резком повороте под наклоном более 75 градусов, автобус задел склон горы с съехал с дороги в ущелье.

Также стало известно о большом перегрузе автобуса – притом, что он был рассчитан на 42 пассажира, в салоне находились по меньшей мере 73 человека.

Напомним, ранее сообщалось о 43 погибших в результате ДТП в Химачал-Прадеш.

Стоит отметить, что из-за несоблюдения правил и норм дорожного движения ДТП (включая высокогорные) являются в Индии достаточно распространенным явлением. Прошлым летом в штате Уттаракханд случилась аналогичная авария – водитель не справился с управлением и его автобус упал в пропасть. 

Кроме того, в конце прошлого года 11 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье в штате Джамму и Кашмир.

А о трагедии в Гималаях, где перегруженный автобус скатился вниз со склона в ущелье глубиной около 200 метров, вы можете узнать подробнее в видеосюжете:

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Тег автобус, ДТП, Индия, пропасть, ущелье, дорожное происшествие

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