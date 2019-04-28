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Страшное ДТП в Марокко: автобус с мигрантами съехал в пропасть

28 апреля, 14:40

Сейчас известно о 16 погибших и 17 раненых мигрантов

фото: MAP
фото: MAP.

Транспорт с мигрантами съехал в оросительный канал на северо-востоке Марокко. В результате погибли 16 человек, еще 17 получили травмы. Об этом передает марокканское информагентство MAP.

"16 нелегальных мигрантов из Африки южнее Сахары погибли, и 17 получили травмы в субботу утром, когда их транспортных средство въехал в оросительный канал между северо-восточными городами Саида и Надор", – сообщил агентству источник в местных правоохранительных органах.

По их информации, раненых отвезли в провинциальную больницу. Водитель автобуса скрылся с места ДТП, сейчас его ищет полиция.

Как сообщил источник, следствие должно установить причину ДТП и найти организаторов перевозки нелегалов.

Напомним, близ Луцка в результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen и рейсового автобуса "Луцк-Тернополь"погибли двое взрослых и ребенок.


По предварительным данным, виновником происшествия был водитель легковушки. Он, когда обгонял другой автомобиль, выскочил на встречную полосу и протаранил автобус, в котором находились 26 пассажиров.

Кроме этого, мы сообщали, что не менее 28 человек погибли в результате аварии туристического автобуса, произошедшей на португальском острове Мадейра. По имеющейся информации, на горной дороге водитель автобуса не справился с управлением и врезался в здание, находящееся возле трассы.


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Тег ДТП, погибли, мигранты

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