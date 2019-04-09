Страшные ливни в Рио-де-Жанейро: город парализовало, есть погибшие

Из-за непогоды дорожное движение невозможно, занятия в школах отменены, а также объявлен максимальный уровень опасности

Страшные ливни в Рио-де-Жанейро: город парализовало, есть погибшие 2019-04-09T16:04:00+03:00 Другие страны Из-за непогоды дорожное движение невозможно, занятия в школах отменены, а также объявлен максимальный уровень опасности



















Не менее трех человек погибли и еще один был объявлен пропавшим без вести в результате ливней, которые обрушились на бразильский Рио-де-Жанейро, где в прошлом месяце прошел всемирно известный карнавал.

Как сообщает местный телеканал Globo, тела двух жертв были извлечены из-под завалов после схода оползня на юге города, а еще одного погибшего обнаружили под припаркованным на улице автомобилем, куда его могло затянуть мощными потоками дождевой воды и грязи.

Видео: twitter.com/electionista

Стихия обрушилась на город накануне вечером, практически парализовав дорожное движение. Люди, застигнутые врасплох, перемещались по улицам по колено, а местами по пояс в воде.

Видео: twitter.com/isabguimaraes

В связи с опасностью схода оползней перекрыто несколько дорог, ведущих в центр. В отдельных районах выпало свыше 250 мм осадков, что втрое больше среднего. По информации городской администрации, сирены оповещения об опасности сработали в 21 районе.

Из-за последствий стихии было решено отменить занятия в школах и ввести в городе максимальный уровень опасности.

Напомним, что в феврале Рио-де-Жанейро сильнее остальных бразильских городов пострадал в результате сильных ливней. Жертвами стихии стали не менее двух человек.

Кроме того, в прошлом месяце на Бразилию также обрушились страшные ливни, жертвами которых стали не менее 12 человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Страшные ливни в Рио-де-Жанейро: город парализовало, есть погибшие". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.