Страшные ливни в Рио-де-Жанейро: город парализовало, есть погибшие
Из-за непогоды дорожное движение невозможно, занятия в школах отменены, а также объявлен максимальный уровень опасности
Не менее трех человек погибли и еще один был объявлен пропавшим без вести в результате ливней, которые обрушились на бразильский Рио-де-Жанейро, где в прошлом месяце прошел всемирно известный карнавал.
Как сообщает местный телеканал Globo, тела двух жертв были извлечены из-под завалов после схода оползня на юге города, а еще одного погибшего обнаружили под припаркованным на улице автомобилем, куда его могло затянуть мощными потоками дождевой воды и грязи.
Стихия обрушилась на город накануне вечером, практически парализовав дорожное движение. Люди, застигнутые врасплох, перемещались по улицам по колено, а местами по пояс в воде.
В связи с опасностью схода оползней перекрыто несколько дорог, ведущих в центр. В отдельных районах выпало свыше 250 мм осадков, что втрое больше среднего. По информации городской администрации, сирены оповещения об опасности сработали в 21 районе.
Из-за последствий стихии было решено отменить занятия в школах и ввести в городе максимальный уровень опасности.
Напомним, что в феврале Рио-де-Жанейро сильнее остальных бразильских городов пострадал в результате сильных ливней. Жертвами стихии стали не менее двух человек.
Кроме того, в прошлом месяце на Бразилию также обрушились страшные ливни, жертвами которых стали не менее 12 человек.
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