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Страшный пожар на ж/д вокзале в Каире: появились новые подробности

Сегодня, 14:53

Официальные ведомства Египта уточнили информацию о жертвах трагедии на станции "Рамзес"

Фото: AFP
Страшный пожар на ж/д вокзале в Каире: появились новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/687/011/5c7687011495b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/687/011/5c7687011495b.jpg Другие страны Официальные ведомства Египта уточнили информацию о жертвах трагедии на станции "Рамзес"

По официальным данным жертвами трагедии на центральном железнодорожном вокзале египетской столицы стали не менее двух десятков человек. Такие данные озвучили в министерстве здравоохранения Египта 27 февраля.

В то же время, СМИ сообщают, что погибших значительно больше – ссылаясь на представителей больниц, издание "Аль-Ватан" передает, что из-за пожара на вокзале "Рамзес" погибли 28 человек, еще более полусотни пострадали, а многие раненые находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент украинское посольство в Египте не сообщало о гражданах Украины среди погибших и пострадавших.

Напомним, что ранее официальные власти Арабской республики сообщали о десяти погибших.

Как утверждается, на вокзале в Каире загорелся поезд, который вышел из депо и на большой скорости столкнулся с крытой платформой, после чего сошел с рельсов. Причиной ЧП могли стать отказавшие тормоза тепловоза, а пожара – взрыв топливных баков, из-за чего огонь перекинулся на одно из зданий вокзала и вагоны соседнего пассажирского поезда.

Мы также писали, что в прошлом году произошел пожар на центральном автовокзале Киева, в результате чего сгорела и была повреждена мебель, служебная документация и оргтехника в служебном помещении.

Кроме того, сообщалось о пожаре в международном аэропорту Франкфурта, где загорелся аэродромный тягач, огонь из которого перешел на самолет

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Тег Индия, пожар, поезд, вокзал, огонь, каир

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Источник:

ТАСС

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