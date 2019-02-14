Страшный теракт в Индии: погибли десятки военных
Ответственность за случившееся взяли на себя выступающие за присоединение к Пакистану региона Кашмир боевики
В результате теракта на индийско-пакистанской границе погибли не менее 42 человек и еще несколько десятков человек пострадали, сообщает India Today.
Инцидент в индийском штате Джамму и Кашмир произошел днем 14 февраля, когда террорист-смертник подорвал автомобиль с 350 кг взрывчатки рядом с военной колонной из 78 транспортных средств.
Индийские военные направлялись из города Джамму в Шринагар. Всего в колонне передвигались более 2,5 тыс. силовиков.
Взрывчатка сработала около автобусов с 42 военными.
Ответственность за случившееся взяли на себя боевики из выступающей за присоединение к Пакистану региона Кашмир исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад".
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования погибшим и их родственникам, а также обещал, что их жертвы не будут напрасными.
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