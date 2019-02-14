Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,63
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Страшный теракт в Индии: погибли десятки военных

Сегодня, 19:58

Ответственность за случившееся взяли на себя выступающие за присоединение к Пакистану региона Кашмир боевики

Фото: AFP
Страшный теракт в Индии: погибли десятки военных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5a9/b9b/5c65a9b9b8a92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5a9/b9b/5c65a9b9b8a92.jpg Другие страны Ответственность за случившееся взяли на себя выступающие за присоединение к Пакистану региона Кашмир боевики

В результате теракта на индийско-пакистанской границе погибли не менее 42 человек и еще несколько десятков человек пострадали, сообщает India Today.

Инцидент в индийском штате Джамму и Кашмир произошел днем 14 февраля, когда террорист-смертник подорвал автомобиль с 350 кг взрывчатки рядом с военной колонной из 78 транспортных средств.

Индийские военные направлялись из города Джамму в Шринагар. Всего в колонне передвигались более 2,5 тыс. силовиков.

Взрывчатка сработала около автобусов с 42 военными.

Ответственность за случившееся взяли на себя боевики из выступающей за присоединение к Пакистану региона Кашмир исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования погибшим и их родственникам, а также обещал, что их жертвы не будут напрасными.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Индия, теракт, взрыв, жертвы, смертник, шахид

Вы сейчас просматриваете новость " Страшный теракт в Индии: погибли десятки военных". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Филиппинах прогремел взрыв в мечети: есть погибшие

30 января, 14:37

Неизвестный бросил гранату в мечеть, когда в ней находились мусульманские духовные лидеры

На юге Таиланда прогремел взрыв: ранения получили шесть человек

25 января, 10:00

Среди раненых – трое полицейских

Кровавый теракт в Иране: новые данные о погибших

Сегодня, 01:46

Нападение было совершено террористом-смертником на дороге между городами Хаш и Захедан

Кровавый теракт в Афганистане: погибли почти 130 человек – СМИ

21 января, 16:33

Сперва около базы Вооруженных сил Афганистана в центре страны взорвался заминированный автомобиль, после чего по зданию открыли огонь

В Сирии взорвали ресторан с американцами: есть погибшие

16 января, 16:47

Теракт произошел в заведении, где находились американские военные, либо возле патрулирующей Манбидж машины

Число жертв теракта в Египте возросло до четырех

29 декабря 2018, 01:01

Еще двое туристов находятся в тяжелом состоянии

Одна из самых красивых дам Испании готовится к свадьбе с Хакими

Фаворит Аллы Пугачевой спился и опустился на самое дно

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму

Киевляне забросали мусором BMW известного телеведущего

"Будете в Гааге с Путиным:" Украинец дал отпор пропагандистам РФ

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Панин показал билет в один конец: прощай, немытая Россия

5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским

"Нидерланды отказались обнародовать материалы о крушении MH17"

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Сегодня, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Вчера, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

6 актрис с натуральной нестандартной внешностью

11 продуктов, которые приводят к онкологии