Страшный теракт в Индии: погибли десятки военных

Ответственность за случившееся взяли на себя выступающие за присоединение к Пакистану региона Кашмир боевики

Фото: AFP

Страшный теракт в Индии: погибли десятки военных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5a9/b9b/5c65a9b9b8a92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5a9/b9b/5c65a9b9b8a92.jpg 2019-02-14T19:58:00+02:00 Другие страны Ответственность за случившееся взяли на себя выступающие за присоединение к Пакистану региона Кашмир боевики

В результате теракта на индийско-пакистанской границе погибли не менее 42 человек и еще несколько десятков человек пострадали, сообщает India Today.

Инцидент в индийском штате Джамму и Кашмир произошел днем 14 февраля, когда террорист-смертник подорвал автомобиль с 350 кг взрывчатки рядом с военной колонной из 78 транспортных средств.

Индийские военные направлялись из города Джамму в Шринагар. Всего в колонне передвигались более 2,5 тыс. силовиков.

Взрывчатка сработала около автобусов с 42 военными.

Ответственность за случившееся взяли на себя боевики из выступающей за присоединение к Пакистану региона Кашмир исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования погибшим и их родственникам, а также обещал, что их жертвы не будут напрасными.

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