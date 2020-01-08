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"Стражи исламской революции" назвали Израиль соучастником убийства Сулеймани

8 января, 04:31

«Мы никоим образом не рассматриваем Израиль отдельно от США», - говорится в сообщении

Фото: сайт духовного лидера Ирана Али Хаменеи

Фото: сайт духовного лидера Ирана Али Хаменеи

Корпус стражей исламской революции назвал Израиль соучастником убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани. Об этом говорится в соответствующем заявлении организации, которое приводит агентство Fars News Agency.

"В рамках этого преступления (убийство Сулеймани —Ред) мы никоим образом не рассматриваем Израиль отдельно от США", — говорится в сообщении.

Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулейманиподверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, — Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

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Также СМИ сообщили о том, что Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам.

Добавим, что американские военные на Ближнем Востоке приведены в состояние боевой готовности.

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Касем Сулеймани. Фото: пресс-служба верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Напомним, что ранее Пентагон был готов бомбить объекты культуры в Иране.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию Касема Сулеймани, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

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Израиль Ирак Иран США убийство атака ракета Ближний Восток Касем Сулеймани

Источник: ТАСС

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