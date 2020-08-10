Стрельба, аресты и армейский спецназ: как силовики разгоняли противников Лукашенко (фото и видео)

В столичном Минске, областных и районных центрах Беларуси снова начались массовые акции протеста противников Александра Лукашенко, в очередной раз победившего на выборах президента республики.
Так, в спальном районе Минска – Михалово – сформировалась многочисленная колонна протестующих, двинувшаяся в сторону центра белорусской столицы.
В еще одном спальном районе – Серебрянке – протестующие скандировали "Жыве Беларусь", ритмично при этом прихлопывая себе в ладоши.
Колонны противников режима выдвинулись и из столичного микрорайона Грушевка.
Координаторы акции протеста призывали автомобилистов подвозить протестующих и подбирать, если кто-то голосует у дороги. А тем временем силовики начали перекрывать одну из центральных магистралей Минска – проспект Машерова.
На улице Кальварийской протестующие перекрыли движение, став в "сцепку".
Несмотря на то, что протест был мирным, на их разгон был брошен армейский спецназ, применивший оружие. Несколько человек были ранены, среди них — журналистка "Нашей Нивы".
Протестующие в центре запросили о помощи, и к ним на подмогу устремились обитатели расположенного по соседству жилищного комплекса "Каскад", которые присоединились к противникам режима Лукашенко на Кальварийской.
А тем временем в центре города были слышны взрывы и стоял дым:
По сообщениям местных оппозиционных СМИ десятки людей в Минске были задержаны и отправлены в РОВД.
Протестные акции были поддержаны в регионах. Так, на Кобринском мосту в Бресте автомобилисты сигналили и тормозили, блокируя движение.
Позже стали поступать сообщения, что в районе центра Бреста, на набережной периодически была слышна стрельба, взрывы и пара очередей.
В райцентре Береза Брестской области в центре города собралось 300-400 человек, которые прогнали солдат со щитами из Бреста, при этом протестующие подбадривали себя возгласами "Молодцы!"
В Борисове под Минском люди встали на колени перед ОМОН, чтобы силовики не прошли.
Однако позже ситуация в Борисове изменилась кардинальным образом и протестущие пошли в наступление.
В Могилеве милиционеры задержали мужчину с бело-красно-белым флагом оппозиции и пытались препроводить в автозак, при этом один из прохожих на глазах десятков зевак дал пинка милиционеру. Его действие было встречено одобрительным гулом и аплодисментами.
В 100-тысячном Новополоцке Витебской области акция протеста была разогнана силовиками
В Гомельской области силовики также готовились подавить протесты противников Лукашенко.
Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. Также сообщалось о погибшем противнике режима.
Сайт "Сегодня" сообщал, что белорусские силовики заблокировали центр Минска: противники Лукашенко переходят к "плану Б".
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