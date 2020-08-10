Стрельба, аресты и армейский спецназ: как силовики разгоняли противников Лукашенко (фото и видео)

Против мирных протестующих режим Лукашенко бросил не только ОМОН, но и армию

В столичном Минске, областных и районных центрах Беларуси снова начались массовые акции протеста противников Александра Лукашенко, в очередной раз победившего на выборах президента республики.

Реклама

Так, в спальном районе Минска – Михалово – сформировалась многочисленная колонна протестующих, двинувшаяся в сторону центра белорусской столицы.

В еще одном спальном районе – Серебрянке – протестующие скандировали "Жыве Беларусь", ритмично при этом прихлопывая себе в ладоши.

Колонны противников режима выдвинулись и из столичного микрорайона Грушевка.

Реклама

Координаторы акции протеста призывали автомобилистов подвозить протестующих и подбирать, если кто-то голосует у дороги. А тем временем силовики начали перекрывать одну из центральных магистралей Минска – проспект Машерова.

На улице Кальварийской протестующие перекрыли движение, став в "сцепку".

Несмотря на то, что протест был мирным, на их разгон был брошен армейский спецназ, применивший оружие. Несколько человек были ранены, среди них — журналистка "Нашей Нивы".

TUT.BY

Реклама

Протестующие в центре запросили о помощи, и к ним на подмогу устремились обитатели расположенного по соседству жилищного комплекса "Каскад", которые присоединились к противникам режима Лукашенко на Кальварийской.

А тем временем в центре города были слышны взрывы и стоял дым:

Реклама

По сообщениям местных оппозиционных СМИ десятки людей в Минске были задержаны и отправлены в РОВД.

В тренде Выборы в Беларуси: все подробности исторического голосования

Протестные акции были поддержаны в регионах. Так, на Кобринском мосту в Бресте автомобилисты сигналили и тормозили, блокируя движение.

Позже стали поступать сообщения, что в районе центра Бреста, на набережной периодически была слышна стрельба, взрывы и пара очередей.

В райцентре Береза Брестской области в центре города собралось 300-400 человек, которые прогнали солдат со щитами из Бреста, при этом протестующие подбадривали себя возгласами "Молодцы!"

В Борисове под Минском люди встали на колени перед ОМОН, чтобы силовики не прошли.

Фото Nexta

Однако позже ситуация в Борисове изменилась кардинальным образом и протестущие пошли в наступление.

В Могилеве милиционеры задержали мужчину с бело-красно-белым флагом оппозиции и пытались препроводить в автозак, при этом один из прохожих на глазах десятков зевак дал пинка милиционеру. Его действие было встречено одобрительным гулом и аплодисментами.

В 100-тысячном Новополоцке Витебской области акция протеста была разогнана силовиками

Видео: t.me/nexta_tv

В Гомельской области силовики также готовились подавить протесты противников Лукашенко.

Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. Также сообщалось о погибшем противнике режима.

Сайт "Сегодня" сообщал, что белорусские силовики заблокировали центр Минска: противники Лукашенко переходят к "плану Б".

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама