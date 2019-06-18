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Стрельба на масштабном параде в Торонто: пострадали четыре человека

18 июня, 09:02

Жизни раненных ничего не угрожает

Tom Szczerbowski
Tom Szczerbowski. Фото: AFP

В результате стрельбы в ходе двухмиллионного чемпионского парада баскетбольного клуба "Торонто Рэпторс" в канадском Торонто пострадали четыре человека. Они госпитализированы и их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба полицейской службы Торонто.

Там уточнили, что ЧП произошло на  Бэй-стрит и Квин-стрит Вест 17 июня. 

Офицеры произвели три ареста и изъяли две единицы огнестрельного оружия.

Фото: twitter.com/TorontoPolice
Фото: twitter.com/TorontoPolice

Отметим, что на параде кроме игроков Totonto Raptors также был премьер-министр Джастин Трюдо и мэр города. Их во время инцидента не эвакуировали.

Как сообщали новости "Сегодня", парад начался в 10 утра по местному времени. Игроки в полном составе с чемпионским кубком проехали по улицам города на двухэтажных автобусах с открытым верхом. В церемонии, которая продолжалась в течение двух с половиной часов, приняли участие и руководители организации.

"Торонто" впервые в истории стал чемпионом, победив в финальной серии плей-офф "Голден Стэйт Уорриорз" со счетом 4-2. До этого лучшим результатом "Рэпторс" было участие в финале Восточной конференции.


Кадры последнего матча финальной серии "Торонто" – "Голден Стейт". Фото AFP

Также напомним, что на днях стрельба произошла на выпускном вечере в Филадельфии в штате Пенсильвания. В результате ЧП по меньшей мере один человек погиб и еще семь пострадали.

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Тег стрельба, парад, Торонто

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