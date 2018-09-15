Стрельба на туристической площади в Мексике: три человека погибли, семеро ранены

Сегодня, 17:06

Полиция рассказала о возможной версии нападения


В Мексике трое мужчин в традиционном наряде музыкантов открыли стрельбу посреди города. Они ехали вдоль улицы на мотоциклах в костюмах мариачи и стреляли с винтовок и пистолетов.

На туристической площади мужчины убили трех человек и ранили семерых.

В полиции говорят, что одна из версий нападения – разборки местных банд наркоторговцев.

Напомним, ранее в ночном клубе в штате Огайо произошла стрельба, в результате которой погибла женщина и семь человек получили ранения. Инцидент произошел поздно ночью.

А перед этим неизвестный открыл огонь на парковке больницы в городе Вестминстер. Тогда четыре человека – двое детей и двое взрослых – получили ранения, а стрелку удалось бежать.Через несколько часов полиция сумела найти машину стрелка и задержала его.

Также в результате стрельбы, открытой неизвестным в многоквартирном жилом комплексе в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, пострадали десять человек, включая детей. Происшествие случилось, когда жители комплекса собрались около здания, чтобы отметить начало нового учебного года.
нападение, стрельба, наркоторговцы, разборки, винтовка
Источник:

"Сегодня"

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