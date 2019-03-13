Стрельба в бразильской школе: убито 10 человек, много раненых

Бразилия шокирована кровавой стрельбой в школе

Стрельба в бразильской школе: убито 10 человек, много раненых 2019-03-13T20:42:00+02:00 Другие страны Бразилия шокирована кровавой стрельбой в школе

В результате стрельбы в школе на юго-востоке Бразилии, которую устроили двое подростков, погибло по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает издание Mail One.

Пятеро детей, один школьный администратор, а также еще один взрослый, находившийся рядом с территорией, были убиты, прежде чем двое стрелков-подростков покончили с жизнью, сообщили в полиции.

Кроме того, по данным издания, еще 17 человек были ранены в результате стрельбы.

Информацию о десяти погибших подтверждает и агентство AFP.

Напомним о расстреле семиклассников в школе российского Шадринска, который устроила ученица Аня. Ученица таким образом отомстила обидчикам за издевки над ее внешностью.

Мы также писали, что в прошлом месяце в пригороде американского Альбукерке, штат Нью-Мексико, на территории школы "Сью Кливленд" произошла стрельба, в результате которой никто не пострадал. Злоумышленник был задержан.

Кроме того, сообщалось об инциденте в Нижнем Новгороде, где неизвестные открыли огонь из проезжавшей мимо машины по прохожим возле одной из школ. Впоследствии автомобиль, из которого стреляли удалось остановить, а у водителя изъяли травматический пистолет и доставили в ОВД.

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