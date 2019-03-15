Стрельба в мечетях Новой Зеландии: полиция арестовала четырех подозреваемых

Троих мужчин и женщину задержали по обвинению в организации стрельбы в мечетях

Фото: AFP

Стрельба в мечетях Новой Зеландии: полиция арестовала четырех подозреваемых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b2d/a21/5c8b2da2163e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b2d/a21/5c8b2da2163e6.jpg 2019-03-15T07:33:00+02:00 Другие страны Троих мужчин и женщину задержали по обвинению в организации стрельбы в мечетях

В Новой Зеландии правоохранители арестовали троих мужчин и женщину, которых обвиняют в организации стрельбы в мечетях города Крайстчерч. Об этом сообщил комиссар полиции города Майк Буш.

По его словам, арестованных уже доставили в полицию, где с ними работают следователи.



























"Пока не установлено, сколько именно человек участвовало в нападениях и все ли из них задержаны, однако следственные действия продолжаются", – добавил комиссар.

Кроме того, в полиции сообщили, что после стрельбы в припаркованных вблизи мечетей автомобилях были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, но ни одно из них не было приведено в действие.

Ранее мы писали о том, что не менее 27 человек погибло в результате стрельбы, открытой неизвестными в мечетях Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Также в больницы города были доставлены не менее 30 раненых.

Напомним, что вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, расположенные по соседству, сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы.

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