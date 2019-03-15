Стрельба в мечетях Новой Зеландии унесла жизни 49 человек
Премьер-министр страны назвала нападение терактом
В мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии в результате стрельбы погибли 49 человек. Об этом сообщил комиссар местной полиции Майк Буш.
"Общее число людей, погибших в результате этого чудовищного события, составляет 49 человек", – заявил комиссар.
По его словам, 41 человек был убит в мечети Аль-Нур, еще семь застрелили в мечети Линвуд. Еще один пострадавший скончался в больнице.
Кроме того, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение терактом.
Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии правоохранители арестовали троих мужчин и женщину, которых обвиняют в организации стрельбы в мечетях города Крайстчерч. Арестованных уже доставили в полицию, где с ними работают следователи.
Фото: соцсети
Кроме того, в полиции сообщили, что после стрельбы в припаркованных вблизи мечетей автомобилях были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, но ни одно из них не было приведено в действие.
Напомним, стрельбу открыли неизвестные в мечетях Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно.
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