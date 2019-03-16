Стрельба в мечетях: в новозеландский город стянули дополнительные полицейские силы

Уровень угрозы национальной безопасности поднят с низкого до высокого

Фото: AFP

Стрельба в мечетях: в новозеландский город стянули дополнительные полицейские силы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b2d/a39/5c8b2da39950b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b2d/a39/5c8b2da39950b.jpg 2019-03-16T01:37:58+02:00 Другие страны Уровень угрозы национальной безопасности поднят с низкого до высокого

Дополнительные полицейские силы стянуты в новозеландский Крайстчечр, где произошла бойня в мечетях. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил о том, что в город дополнительно прибыли 125 офицеров полиции.

"По всей стране усиливается присутствие полиции, в том числе в мечетях и на общественных мероприятиях. Полиция Новой Зеландии выделяет все доступные ресурсы на охрану правопорядка не только в Крайстчерче, но и по всей стране", — отметил он.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о том, что меры безопасности по всей стране будут значительно усилены, а уровень угрозы национальной безопасности поднят с низкого до высокого. В целях обеспечения безопасности, будет пересмотрено и действующее законодательство об обороте оружия в стране.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, в связи с инцидентом были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 20-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.

Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче

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