В Мексике неизвестные расстреляли посетителей бара: погибли 13 человек

Инцидент произошел во время семейного торжества, среди погибших – ребенок

Фото: Pixabay

В одном из баров в мексиканском городе Минатитлан, штат Веракрус, произошла стрельба. В результате погибли не менее 13 человек.

Инцидент произошел во время семейного торжества в баре. Неизвестные вошли в помещение, где проходило празднование, и открыли огонь по посетителям. На данным момент известно, что в результате стрельбы погибли семеро мужчин, пять женщин и один ребенок, еще четыре человека получили ранения. Мотивы преступления пока неизвестны.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. Рекордным в этом отношении стал 2018 год, когда в стране было зарегистрировано свыше 33,3 тыс. убийств.

Так, недавно в Мексике произошло вооруженное столкновение между наркоторговцами. Во время перестрелки был убит один человек, еще трое получили ранения. Властям удалось поймать нескольких преступников, пытавшихся скрыться с места происшествия на угнанном автомобиле.

Также, в результате конфликта со стрельбой на улице Круглоуниверситетской, 7 в центре Киева, где произошла очередная пьяная массовая стычка, погиб мужчина. По предварительным данным, стрелка задержали, однако официальной информации от правоохранителей пока не поступало. Обстоятельства и детали ЧП выясняются.

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