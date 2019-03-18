Стрельба в Новой Зеландии: в больницах Крайстчерча остаются более 30 пострадавших
Девять пострадавших находятся в критическом состоянии
В Новой Зеландии в больницах Крайстчерча остается 31 пострадавший в результате стрельбы в мечетях города. Об этом сообщил главный врач города Дэвид Мэтис.
Согласно заявлению, за минувшие сутки медики выписали из госпиталей двух раненых. Кроме того, состояние девятерых раненых, которые еще находятся в больнице, оценивается как критическое.
"К сожалению, девять пациентов из числа пострадавших при нападении на мечети остаются в критическом состоянии и среди них один ребенок — четырехлетняя девочка, переведенная нами в субботу в городской госпиталь Окленда. Ее отец, пострадавший при нападении, также переведен нами в Окленд, однако его состояние характеризуется как тяжелое, но стабильное", - говорится в сообщении.
Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.
Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.
Также мы писали о том, что Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы.
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