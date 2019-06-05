Стрельба в отеле в Австралии: полиция установила личность преступника

Хоффман ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, как активный участник преступной группировки

Фото: twitter.com/Steph_Zillman.

Полиция Австралии идентифицировала стрелка, накануне открывшего огонь по постояльцам отеля "Палмс" в Дарвине (административный центр региона Северная территория). Как сообщает издание "НТ Ньюс" в среду, нападавшим оказался 45-летний житель Дарвина Бен Хоффман.

Как отметили в полиции, Хоффман ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, как активный участник преступной группировки и был осужден за незначительное преступление. Известно, что в течение года он отбывал срок в местах лишения свободы и 5 месяцев назад был условно-досрочно освобожден. По словам комиссара полиции Северной территории Риса Кершоу, мотивы, толкнувшие Хоффмана на столь тяжкое преступление, пока остаются невыясненными, однако ожидается, что в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения в четырех убийствах.

Во вторник, 4 июня, Бен Хоффман вошел в отель "Палмс" (Palms) с помповым ружьем и открыл огонь по дверям гостиничных номеров, застрелив четверых человек и ранив еще как минимум одного. Затем он покинул место происшествия и скрылся от полиции на окраине города, где спустя час вновь открыл огонь по прохожим. У полиции нет оснований полагать, что к данному преступлению причастен еще кто-либо, кроме арестованного.

Напомним, в Новой Зеландии после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

Также мы писали о том, что обвиняемый в убийстве 50 человек Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. Кроме того, Таррант отказался от услуг адвоката. Как рассказал назначенный судом адвокат стрелка Ричард Питерс, что за время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном. Причиной отказа, по мнению Питерса, стало желание использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов.

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