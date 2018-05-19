Стрельба в техасской школе: стрелявшему подростку грозит смертная казнь

Сегодня, 11:41

Подростку предъявили обвинение в убийстве, он лишен права выйти под залог

Фото:AFP
Фото:AFP

17-летнему учащемуся Димитриосу Пагуртису, который устроил стрельбу в школе Санта-Фе (штат Техас), в результате чего погибли 10 человек и еще 10 были ранены, предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщил ABC News со ссылкой на шерифа штата Техас Эда Гонсалеса.

Стрелок находится под стражей "по обвинению в тяжком убийстве", что предусматривает возможность смертной казни. Обвиняемый лишен права выйти под залог.

Как сообщалось, стрелявший применил ружье и пистолет, зарегистрированные на отца.

Было установлено, что парень намеревался после смертоносной атаки покончить с собой. Соответствующие записи были найдены на компьютере и мобильном телефоне парня. Однако после атаки нападающий заявил, что не имел смелости покончить жизнь самоубийством, как планировал ранее.

Напомним, в американском штате Джорджия на парковке у школы Mt. Zion High School в округе Клейтон произошла стрельба, в результате которой одна женщина погибла и еще две получили ранения.

А 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший. 
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