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Стрельба в Торонто: трое неизвестных открыли огонь по подростками

31 октября, 18:57

Полиция уверена, что жертвы были выбраны заранее

Стрельба в центре Торонто. Неизвестные ранили пятерых подростков. Все они в тяжелом состоянии попали в больницу. Нападение произошло в одном из жилых домов. По данным полиции, трое молодых людей зашли в дом и начали стрелять по подросткам, которые были в коридоре. Впоследствии нападавшие скрылись на черной машине. Правоохранители уверены – стрелки действовали целенаправленно и жертвы были выбраны заранее.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о кровавом Хеллоуине в Калифорнии, где на вечеринке расстреляли людей. Прибывшие спасатели обнаружили 12 человек с огнестрельными ранениями в городе Лонг-Бич. Подозреваемый или подозреваемые скрылись с места преступления, полиция не располагает данными о том, как они выглядят.

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Также мы писали о том, как в пригороде Киева – Броварах – произошла стрельба: во время ссоры мужчина выстрелил в своего знакомого.

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Фото: Шеметов Максим

Именно поэтому мы выяснили, как вести себя, если вам угрожают пистолетом. Ведь стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. часто она начинается прямо в оживленных общественных местах.

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подростки стрельба Торонто

Источник: Сегодня

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