Стрелок из Новой Зеландии переводил деньги ультраправым в Австрии

Задержанный по обвинению в нападении на мечети в Новой Зеландии посещал Австрию в 2018 году

Фото: AFP

Стрелок из Новой Зеландии переводил деньги ультраправым в Австрии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b89/72d/5c8b8972de3a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b89/72d/5c8b8972de3a6.jpg 2019-03-26T16:19:00+02:00 Другие страны Задержанный по обвинению в нападении на мечети в Новой Зеландии посещал Австрию в 2018 году

Сотрудники Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии провели обыск в квартире официального представителя австрийского отделения международной ультраправой группировки "Движение идентичности" Мартина Зелльнера по подозрению в связях с австралийским стрелком в Новой Зеландии. Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати со ссылкой на МВД республики.

Обыски прошли по запросу прокуратуры города Грац. Следователи ведут расследование в отношении Зелльнера по подозрению в участии в террористической организации после того, как ему поступил перевод на сумму 1,5 тыс. евро в качестве денежного пожертвования от австралийского стрелка еще задолго до трагедии в Новой Зеландии. Имя отправителя пожертвования стало известно именно после атаки на мечети. У австрийского подозреваемого были изъяты носители информации на компьютере.

Ультраправая организация "Движение идентичности" состоит из представителей разных стран, в частности Германии, Австрии, Франции и Италии. В Австрии и Германии она находится под наблюдением спецслужб.

Ранее МВД Австрии сообщало, что задержанный по обвинению в нападении на мечети в Новой Зеландии посещал Австрию в 2018 году. Кроме того, Венгерский центр по борьбе с терроризмом также сообщал, что австралиец 26 ноября 2018 года прибыл на железнодорожный вокзал Будапешта поездом из Румынии, а затем направился в Австрию.

Напомним, 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

Также мы писали о том, что обвиняемый в убийстве 50 человек Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. Кроме того, Таррант отказался от услуг адвоката. Как рассказал назначенный судом адвокат стрелка Ричард Питерс, что за время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном. Причиной отказа, по мнению Питерса, стало желание использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов.

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