Стреляли и добивали топором: жуткие подробности "бразильского Колумбайна"
Судя по видео с места трагедии к убийству учашихся в школе "Рауль Бразил" злоумышленники подошли с особой жестокостью
Бойня в школе "Рауль Бразил", расположенной в бразильском городе Сан-Паулу, происходила с особой жестокостью, сообщает украинский журналист Родион Шовкошитный после просмотра видео с камер наблюдения в учебном заведении.
"Посмотрел только видео с камеры, при входе в холл. Который с топором зашел вторым, после стрельбы, и рубил первых раненых. Затем, когда ученики бросились в панике бежать, он стал в дверях на выходе и наотмашь рубил пробегавших мимо", – пишет он.
Напомним, злоумышленниками оказались 17-летний Гильерме Монтейро и 25-летний Энрике де Кастро. Как сообщает местный телеканал Globo, расстреляв учеников, один из них застрелил своего подельника, а затем покончил с собой.
После случившегося на месте преступления было найдено и оружие – револьвер 38-го калибра, лук, стрелы и нож. Кроме того, саперы нашли предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, и бутылки с предположительно "коктейлем Молотова".
Предположительной причиной произошедшего полиция называет месть за травлю.
В связи с трагедией губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа объявил трехдневный траур.
"Глубоко опечален этой необъяснимой трагедией. Соболезную семьям жертв и выражаю им свою поддержку. Объявляю в штате Сан-Паулу трехдневный траур", — написал политик 13 марта в своем Twitter.
Напомним, что жертвами случившегося стали 10 человек и еще 17 были ранены.
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