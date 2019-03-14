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Стреляли и добивали топором: жуткие подробности "бразильского Колумбайна"

Сегодня, 12:10

Судя по видео с места трагедии к убийству учашихся в школе "Рауль Бразил" злоумышленники подошли с особой жестокостью

Фото: AFP
Стреляли и добивали топором: жуткие подробности "бразильского Колумбайна" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a28/46d/5c8a2846dd581.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a28/46d/5c8a2846dd581.jpg Другие страны Судя по видео с места трагедии к убийству учашихся в школе "Рауль Бразил" злоумышленники подошли с особой жестокостью

Бойня в школе "Рауль Бразил", расположенной в бразильском городе Сан-Паулу, происходила с особой жестокостью, сообщает украинский журналист Родион Шовкошитный после просмотра видео с камер наблюдения в учебном заведении.

"Посмотрел только видео с камеры, при входе в холл. Который с топором зашел вторым, после стрельбы, и рубил первых раненых. Затем, когда ученики бросились в панике бежать, он стал в дверях на выходе и наотмашь рубил пробегавших мимо", – пишет он.

Напомним, злоумышленниками оказались 17-летний Гильерме Монтейро и 25-летний Энрике де Кастро. Как сообщает местный телеканал Globo, расстреляв учеников, один из них застрелил своего подельника, а затем покончил с собой.

После случившегося на месте преступления было найдено и оружие – револьвер 38-го калибра, лук, стрелы и нож. Кроме того, саперы нашли предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, и бутылки с предположительно "коктейлем Молотова".

Предположительной причиной произошедшего полиция называет месть за травлю.

В связи с трагедией губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа объявил трехдневный траур.

"Глубоко опечален этой необъяснимой трагедией. Соболезную семьям жертв и выражаю им свою поддержку. Объявляю в штате Сан-Паулу трехдневный траур", — написал политик 13 марта в своем Twitter.


Напомним, что жертвами случившегося стали 10 человек и еще 17 были ранены.

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Тег Бразилия, школа, школьники, стрельба, расстрел

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