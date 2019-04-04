Стройка страны: Ким Чен Ын осмотрел возведение нового современного города в КНДР
Лидер КНДР пообщался с первыми жительницами нового города
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын прибыл в уезд Самчжиен, где ведется крупнейшая стройка Северной Кореи по возведению нового современного города. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Лидер КНДР пообщался с первыми жительницами нового города. Помимо жилых домов и административных зданий в новом городе планируется построить больницу, оборудованную диагностическим оборудованием, а также современную научно-техническую библиотеку.
Также Ким Чен Ын в ходе поездки в уезд Самчжиен ознакомился с ходом работ на нескольких предприятиях. В частности, он посетил фабрику по производству картофельной муки и осмотрел завод, который будет выпускать различные напитки из ягод черники.
По словам Ким Чен Ына, "этот город должен стать уникальным и неповторимым".
Ранее Ким Чен Ын посещал строительство нового города в Самчжиене в октябре прошлого года и поставил задачу завершить работы до 2020 года, когда в КНДР будет отмечаться 75-я годовщина основания Трудовой партии Кореи.
Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с СШАо денуклеаризации.
Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.
Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.
Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.
Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.
Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.
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