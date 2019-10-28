Студентка из Перу первой в истории защитила диссертацию на языке инков

Язык кечуа — язык инков, на котором до сих пор используют 14 миллионов человек по всему миру

Фото: theguardian.com

Докторантка из Перу вошла в историю, став первой, кто написал и защитил диссертацию на языке кечуа — языке инков, на котором до сих пор говорят миллионы людей в Андах, пишет The Guardian.

Роксана Киспе Коллантес получила высшие оценки от университета Лимы в Сан-Маркосе за ее исследования перуанской и латиноамериканской литературы, а именно — поэзии, написанной на кечуа.

Ученые говорят, что впервые за 468-летнюю историю университета студентка написала и защитила диссертацию, а также отвечала на вопросы экзаменаторов исключительно на родном языке, хотя это — самый распространенный язык коренных народов в Южной Америке. Его ежедневно используют около 8 миллионов человек, половина из которых проживает в Перу. В общей сложности на нем говорят 14 миллионов человек по всему миру.

Реклама

Начав свою презентацию с традиционной церемонии благодарения с использованием листьев коки и приготовленного из кукурузы алкогольного напитка чича, она представила свое исследование под названием Yawar Para, или Кровавый дождь.

"Это был долгий путь, но он того стоил. Я всегда хотела учиться на моем родном языке", — сказала Коллантес.

Ее семилетнее исследование было сосредоточено на изучении поэзии кечуа авторства Андре Аленкастра Гутьерреса (1909–1984 гг.), помещика из Куско, который писал под псевдонимом Килку Варакйак. Она проанализировала его работы, влияние на его поэзию андских традиций и католицизма.

Напомним, ранее ученые приоткрыли тайну календаря инков. Кроме этого, мы рассказывали, как ученые из университетского колледжа Лондона изучили карьер, в котором добывались голубые камни для строительства Стоунхенджа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама