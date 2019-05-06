Стычки с талибами на западе Афганистана: погибли 20 военных

Столкновения произошли на западе Афганистана в районе Гулистан

Фото: AFP

По меньшей мере 20 афганских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Фарах на западе Афганистана. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Толо ньюс" со ссылкой члена провинциального совета Абдула Самада Салехи.

Согласно его данным, столкновения произошли в районе Гулистан. Информация о том, когда именно произошли стычки, не приводится.

Как отмечает телеканал, по словам официального представителя полиции провинции Мохибуллы Мохиба, в результате авиаударов в районе Баква (в провинции Фарах), были уничтожены не менее 50 центров обработки наркотиков, принадлежащих талибам. Он также добавил, что в результате авиаударов было уничтожено не менее 18 боевиков движения, 25 получили ранения. Кроме того, как указывает телеканал, член провинциального совета Шах Махмуд Наими сообщил, что при авиаударе пострадали более 50 мирных жителей, однако Мохиб отверг это заявление.

Ранее сообщалось, что в афганском городе Пули-Хумри в результате нападения террористов на полицейский участок погибли 13 правоохранителей, ранены 55 человек.

Согласно данным Министерства внутренних дел Афганистана, на участок полиции напали по меньшей мере 8 боевиков, все они были убиты.

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