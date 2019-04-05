Стюардесса авиакомпании "Эль-Аль" заразилась на борту корью и сейчас в коме

Стюардесса была привита, но только одной порцией вакцины

Иллюстрация.

Стюардесса авиакомпании "Эль-Аль" заразилась на борту корью и сейчас в коме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e4a/b99/5c7e4ab99e592.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e4a/b99/5c7e4ab99e592.jpg 2019-04-05T05:47:00+03:00 Другие страны Стюардесса была привита, но только одной порцией вакцины

Стюардесса авиакомпании "Эль-Аль" была госпитализирована в тяжелом состоянии после того, как заразилась корью на борту рейса 002, летевшего из нью-йоркского аэропорта JFK в Тель-Авив. Об этом передают израильские СМИ.

Стюардесса заразилась корью от инфицированного пассажира, который находился на борту. Несмотря на прививку (она была привита одной порцией вакцины), реакция организма женщины на заражение была очень сильной.

Сообщают, что 43-летнюю женщину ввели в состояние искусственной комы и подсоединили к аппарату искусственного дыхания.

Отмечается, что самолет вылетел из JFK 26 марта и приземлился в "Бен-Гурионе" 27 марта.

Минздрав Израиля призвал всех, кто летел этим рейсом и видит у себя симптомы болезни, немедленно обратиться к семейному врачу (желательно по телефону) и максимально сократить пребывание в публичном пространстве – в учебных заведениях, общественном транспорте и магазинах.

Как мы писали ранее, в Крыму зарегистрирована вспышка кори. С 1 апреля на полуострове стартовала "подчищающая иммунизация" против кори детского и взрослого населения.

Напомним, в 2018 году от осложнений кори в Украине умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом на протяжении года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

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